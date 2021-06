Ein Musikfest als großes Dankeschön

Harte 15 Monate liegen hinter uns, jeder hat viel durchgemacht, aber man ist näher zusammengerückt, jeder Einzelne hat in der Krise seinen Beitrag geleistet. Die Stadt Graz hat sich deswegen etwas ganz Spezielles ausgedacht. Am 2. und 3. Juli gibt es auf den Schloßberg-Kasematten ein großes Danke-Fest, ein Festival für alle Grazer – bei freiem Eintritt! Die „Krone“ ist mit an Bord – uns sagt ebenfalls danke!