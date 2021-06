Verbund baut in Reißeckgruppe weiteres Kraftwerk

Mitten in der Reißeckgruppe investiert der Verbund-Konzern 160 Millionen Euro in ein weiteres Kraftwerk. „Reißeck II plus“ soll mit einer Leistung von 45 Megawatt erneuerbare Energie aus Wind- und Sonnenkraft speichern. Freitag fand der Stollenschlag für das Kavernenkraftwerk in 2300 Meter Höhe statt.