Auto gegen Motorradfahrer: Grazer schwer verletzt

Ein Grazer war mit seinem Pkw auf der Siemensgasse in Richtung Plüddemanngasse unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Plüddemanngasse einbiegen. Der 31-Jährige fuhr dafür mit seinem Fahrzeug in die Kreuzung ein und es kam aus derzeit noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Mopedfahrer.