Ellenbogencheck! Schick trifft mit blutender Nase

Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande aus Spanien überprüft währenddessen die Situation gemeinsam mit dem VAR und entscheidet auf Elfmeter für Tschechien. Schick will selbst antreten, doch das durfte er erst nachdem die Blutung gestoppt war. Mit zwei dicken Wattestäbchen in der Nase ging er zum Elferpunkt und knallte die Kugel eiskalt in die Maschen. Es war sein dritter Treffer im zweiten Spiel - und ein beinharter nochdazu.