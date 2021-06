Schwerer Verkehrsunfall in Köstendorf

Auf der L206 in Köstendorf kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Einheimischer (37) übersah in einer Kreuzung im Ortsteil Spansweg eine Lenkerin (19) aus dem niederösterreichischen Scheibbs. Ungebremst prallte er in die linke Seite des Fahrzeugs. Die junge Frau wurde verletzt ins Unfall-Spital gebracht.