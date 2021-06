Gesperrter Marko Arnautovic in der „Box der Bosse“

ÖFB-Präsident Leo Windtner, Generalsekretär Thomas Hollerer, Geschäftsführer Bernhard Neuhold und Sportdirektor Peter Schöttel, die sich alle in der „Team-Blase“ befinden und zu niemand Kontakt haben dürfen, bekommen bei jeder EURO-Partie einen eigens markierten und abgesperrten Bereich zugewiesen, wo sie sich aufhalten dürfen. In der Amsterdamer Arena waren dies drei Sitzreihen mit je elf Plätzen - in der obersten Reihe saßen die vier Bosse, eine Reihe darunter Arnautovic.