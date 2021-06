Austrias Gegner: Breidablik oder Racing Luxemburg

Die Wiener Austria trifft in der zweiten Quali-Runde der neuen Conference League auf den Sieger des Erstrunden-Duells Racing Union Luxemburg gegen Breidablik UBK aus Island! Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Nyon. Die Violetten, die sich über das Liga-Play-off den letzten der fünf internationalen Startplätze der ÖFB-Klubs gesichert hatten, haben am 22. Juli zunächst Heimvorteil, das Rückspiel steigt am 29. Juli.