Aufatmen bei der Elftal: De Ligt vor Comeback

De Ligt hatte wegen der Blessur, die er sich vor zehn Tagen im Training zugezogen hatte, nicht nur die EM-Generalprobe gegen Georgien (3:0), sondern auch das EM-Auftaktspiel der Niederländer am Sonntag gegen die Ukraine (3:2) verpasst. Offen ist nun noch, ob Nationaltrainer Frank de Boer seinen Abwehrstar in Amsterdam gegen das ÖFB-Team von Beginn an ins Spiel schickt - und wen er in der defensiven Dreierkette ersetzen würde.