Immer mehr Menschen haben Schlafstörungen

Die Corona-Krise ist für viele Menschen sehr belastend. Viele schlafen schlecht, 22 Prozent - über ein Fünftel der Österreicher - leiden an Tagesschläfrigkeit. Schlafprobleme wurden vor allem durch die Pandemie verstärkt. So schlafen 32 Prozent der Menschen in Österreich seit Corona schlechter. 46 Prozent gaben an, dass beim kurzen Ausruhen am Nachmittag die Wahrscheinlichkeit einzuschlafen am höchsten ist. 28 Prozent würden beim Fernsehen mit hoher Wahrscheinlichkeit einnicken.