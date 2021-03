Corona: Psychische Belastungen steigen deutlich

Die AK Niederösterreich hat eine Vitalakademie ins Leben gerufen und sie am Dienstagvormittag in St. Pölten vorgestellt. Das Angebot in Form einer Seminarreihe soll Menschen helfen, Erholung und Ausgleich zu finden. Dafür konnten auch namhafte Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, darunter die Kabarettistinnen Nadja Maleh und Angelika Niedetzky, gewonnen werden.