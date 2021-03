Psychiater: „Corona verstärkt Sorgen der Jugend“

Umweltschutz immer wichtiger

Das einstige Selbstverständnis, durch Fleiß wäre der Erwerb und Erhalt eines Eigenheims gesichert, sei damit ziemlich geschwunden: „Parallel dazu fand eine Umorientierung auf nicht finanzielle Werte statt“, vorrangig auf den Umweltschutz. „Der Klimawandel“, so Plener, „wird als ernsthafte Gefahr wahrgenommen. Zahlreiche junge Menschen ernähren sich mittlerweile vegan und sind darum bemüht, kaum CO2-Spuren auf unserem Planeten zu hinterlassen.“ Frühere Statussymbole - wie etwa Autos - hätten daher für sie an Bedeutung verloren. Das Bestreben, Verantwortung zu übernehmen, „zeigt sich zudem in ihrer Bereitschaft, Schwächeren zu helfen. Was in Covid-Zeiten extrem erkennbar geworden ist.“