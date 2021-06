Leo Lainer: So ein Vatertag ist wirklich einmalig

„Es ist das Schönste für mich“

„Ich hab lange auf den TV schauen müssen, nicht glauben können, dass Stefan dieses Tor geschossen hat. Ich war ja ein Kopfball-Spieler, hätte den Ball per Kopf genommen, nicht mit dem Fuß in dieser Höhe“, grinste der Papa über das 1:0 seines Filus aus „Stock zwei“. Franziska, seine Tochter, hat zu diesem Zeitpunkt gerade zu Hause in Seekirchen gekocht – ein Vatertagsgeschenk. „Beim 1:0 ist sie gleich gekommen, hat gemeint, sie wisse, dass das Essen jetzt nur noch Nebensache sei. Was soll ich sagen? Es ist das Schönste für mich, wenn Stefan ein Tor schießt. Noch dazu so eines! Aber Franziska versteht das“, erzählt der achtfache rot-weiß-rote Meister stolz. Und ergänzt: „So, wie Stefan zudem noch gespielt hat, die wichtigen Zweikämpfe, die er gewonnen hat, und Österreichs Sieg: So ein Vatertag ist wirklich einmalig!“