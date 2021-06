Photovoltaik: SCS wird zur „Sonnen City Süd“

Grüner Strom für 900 Haushalte

Im Endausbau soll die Anlage jährlich drei Millionen Kilowattstunden an grünem Strom produzieren, was in etwa dem Jahresverbrauch von fast 900 Vier-Personen-Haushalten entspricht. Pro Jahr sollen dadurch bis zu 675 Tonnen CO2 eingespart werden. „Es ist unsere Verpflichtung, das Thema Klimaschutz als Top-Priorität zu betrachten und mehr denn je unsere Anstrengungen dahin gehend zu intensivieren“, wurde Paul Douay, Director of Operations vom Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield Österreich & Deutschland, zitiert.