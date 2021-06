Experten warnen: Reisezeit ist auch Einbrecherzeit

„Pack die Koffer, es geht endlich wieder ab in den Urlaub“, heißt es derzeit in vielen Tiroler Haushalten oder es wird zumindest fest geplant. aber aufgepasst: Von außen leicht erkennbare verwaiste Häuser oder Wohnungen locken immer wieder ungebetene Gäste an und verlocken diese zum Einbruch. In Österreich kam es im Vorjahr im Durchschnitt zu täglich 18 Einbrüchen, trotz Pandemie und Ausgangsbeschränkungen. Im Jahr zuvor waren es 24 pro Tag bzw. natürlich Nacht. Der Einbruch in die eigenen vier Wände bedeutet für die Betroffenen oft einen großen Schock.