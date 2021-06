Siegesrausch: EM-Ballermann statt Corona-Tristesse

„Dass wir so was in diesem Sommer überhaupt erleben dürfen“, staunte der 23-jährige Werner aus Innsbruck, „hätte ich vor ein paar Wochen nie im Leben für möglich gehalten. Spaß ohne Ende! Wahnsinn!“ Endlich wieder ein Live-Erlebnis im großen Stil, die mitgereisten Anhänger zelebrierten glücklich die Bundeshymne, bereits eine Stunde vor dem Anpfiff waren die ersten Schlachtgesänge angestimmt worden. „Diese EM-Stimmung lässt die Corona-Zeit hoffentlich verstummen, man sieht, dass die Normalität langsam zurückkehrt“, grinsten drei Kicker-Freunde aus Velden, „wir sind natürlich auch in Amsterdam gegen die Holländer zur Unterstützung dabei.“