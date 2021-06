Motorrad bei Garagenbrand in Kindberg zerstört

Der 60-jährige Garagenbesitzer gab an, dass er in der Garage bei seinem Motorrad Reparaturarbeiten bei der Benzinpumpe durchgeführt habe. Dazu habe er den Benzinschlauch abmontiert und danach versucht das Motorrad zu starten. Dabei wäre es zu einer Stichflamme gekommen und alles geriet in Brand.