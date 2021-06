Dritter Sieg im Weltcup für den Herrn der Ringe

Bravo! Das Grazer Turn-Ass Vinzenz Höck gewann am Sonntag in Osijek (Kro) sein drittes Weltcup-Meeting - an den Ringen feierte er mit der persönlichen internationalen Rekordwertung von 14.900 Punkten ex aequo mit dem Italiener Salvatore Maresca. Vor zwei Wochen triumphierte Höck schon beim Weltcup in Varna.