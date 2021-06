Stefan Lainer: Erst Traumtor, dann Gruß an Eriksen

Die 18. Minute: Marcel Sabitzer spielt von links den weiten Ball in den Strafraum, wo Saša Kalajdžić und Stefan Lainer lauern. Der Ball wird länger und länger, geht über den Zwei-Meter-Stürmer aus Stuttgart drüber und landet genau bei Lainer. Mit einem grandiosen Sprung bugsiert der rechte Offensiv-Verteidiger die Kugel am Goalie vorbei ins lange Eck. Was für ein Tor, was für ein Start für das ÖFB-Team.