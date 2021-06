Verkehrslotse (52) wurde von Lkw überrollt

Nach den Asphaltfräsarbeiten wurden die Fahrbahndecke ab 12.30 Uhr durch einen Hochdruckreinigungs-Lkw gereinigt. Gegen 13.25 Uhr befand sich dieser Lkw am östlichen Eingang zu einer dortigen Steinschlaggalerie und fuhr im Schritttempo rückwärts. Gleichzeitig ging ein 52-jähriger Verkehrslotse links am Lkw vorbei und wollte hinter diesem die Fahrbahn queren. Dabei wurde der Mann vom Lkw erfasst und von den hinteren beiden Zwillingsräderachsen überrollt. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Mann mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten war die Felbertauernstraße bis 14.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Matrei in Osttirol stand mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz.