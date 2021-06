Wolffhardt fixiert mit Halbfinale Olympiaticket

Österreichs Wildwasser-Slalomteam für die Olympischen Spiele in Tokio scheint festzustehen. Da es Viktoria Wolffhardt am Freitag beim Kanu-Weltcup in Prag im Kajak-Einer in das Halbfinale geschafft hat, wird sie auch in Tokio am Start sein. Europameisterin Corinna Kuhnle ist in Tschechien ebenfalls aufgestiegen, und zwar als Neunte des ersten Laufes.