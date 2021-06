Eisenerz stöhnt unter Fliegen-Invasion

Rund um den Muttertag nahm die Fliegen-Plage in der Gemeinde Eisenerz ihren Lauf. Hunderttausende der nervtötenden Insekten bringen die Bevölkerung an den Rand der Verzweiflung. “Es ist so eklig„, bestätigt auch Frau L. und setzt nach: “Gestern zu Mittag hatten wir sicher 30, 40 Fliegen in der Küche.„ Lüften sei kaum möglich, auch in der Nacht könne man kein Fenster aufmachen. Draußen zusammensitzen und essen sei an warmen Tagen vor lauter lästigen Tieren momentan ein einziges Ärgernis, so der Tenor in der Bevölkerung beim “Krone„-Lokalaugenschein.