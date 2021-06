Kurz über Hochzeit ++ Heute: Sonnenfinsternis

Am Donnerstagmittag gibt es eine Sonnenfinsternis - zum ersten Mal seit sechs Jahren! Wie sich die auswirkt und wo man die am besten mitbekommt erklärt euch Jakob Glanzner bei den „PUSH NEWS“. Und davor noch: Heiratet unser Bundeskanzler noch diesen Sommer? Im krone.tv-Talk erzählt er was an den Gerüchten dran ist.