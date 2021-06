Dringend: Steiermark braucht frisches Blut!

„Nein, so ist es nicht“, stellt Peter Schlenke, Leiter der Blutbank, klar. „Die Spende wird ja nicht eins zu eins als Vollblut transfundiert. Sondern in die rote Blutkonserve und in gelbes Plasmaprodukt aufgetrennt, wobei spezifische Antikörper im Plasma sind. In der Konserve finden sich also keine Antikörper, die irgendeine Auswirkung hätten.“