Salzburgs Klinik-Pflegekräfte arbeiten am Limit

Arbeiterkammerpräsident Peter Eder zieht daraus, dass SALK-Führung und Politik die Ergebnisse der ersten Befragung nicht ernst genug genommen haben. „Die Arbeitsbedingungen müssen endlich besser werden. Es braucht vor allem mehr Personal“, so Eder. Schon jetzt sind in den SALK 50 Stellen unbesetzt. In den nächsten zwei Jahren gehen zwischen 10 und 15 Prozent in Pension. Für Eder ist klar: Es braucht eine Ausbildungsoffensive. Dabei sei die Politik gefordert.