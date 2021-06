Krebs! Südkorea trauert um WM-Held Yu Sang-cheol

Yoo galt Zeit seiner Karriere als einer der universellsten Spieler seines Landes - obwohl zumeist als Mittelfeld-Mann tituliert, konnte er mit Ausnahme der Torhüter-Position de facto jede Aufgabe erfüllen. Was auch immer sein Trainer von ihm verlangte. So kam es, dass er es in der südkoreanischen K-League schaffte, sowohl als Verteidiger als auch als Mittelfeld-Spieler und als Stürmer in die Top-11 verschiedener Spielzeiten gewählt zu werden.