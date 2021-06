Betrunkener Einbrecher lag regungslos im Wald

Einen Einbrecher, der völlig betrunken regungslos in einem Waldstück lag, fand Dienstagmorgen eine Polizeistreife in der Obersteiermark. Zeugen hatten Alarm geschlagen. Neben dem 32-jährigen Tschechen lagen mehrere leeren Schnapsflaschen und eine aufgebrochene Kassa. Kurz darauf wurde auch schon ein Einbruch in ein nahe gelegenes Café gemeldet.