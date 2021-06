Schutzgebiet in Neuberg sichert Fauna und Flora

Das Burgenland ist um ein Gemeindeschutzgebiet reicher. In Neuberg wurden im Rahmen eines Projekts Flächen ausgewählt, die nun offiziell als Schutzgebiet gelten. Im Moment wird der Bestand an Tieren und Pflanzen genau erhoben. Die Bevölkerung wird aktiv in den Erhalt miteinbezogen.