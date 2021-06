Lockerungen sorgen nun für Buchungsturbo

Besonders gefragt: Chalets, Ferienwohnungen oder auch Almhütten. „Individualität zeichnet sich ab, viele Gäste sind an einem Haus im Grünen interessiert“, sagt Siorpaes. In Wagrain-Kleinarl ist Touristiker Stefan Passrugger optimistisch – auch in seiner Region trudeln Buchungen ein. „Wir hoffen, dass europaweit die Testregelungen angeglichen werden. In der Hauptsaison wird es nicht möglich sein, täglich zu testen. Das dürfte auch nicht nötig sein, wenn die Lage stabil bleibt und die Impfungen voranschreiten. “