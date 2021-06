Bosch eröffnet moderne neue Chipfabrik in Dresden

Der deutsche Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch eröffnet in Dresden am Montag ein neues Hightech-Werk zur Herstellung von Halbleitern. „Unsere strategischen Entscheidungen sind das Resultat aus langfristiger Orientierung und unserer Konsequenz“, so Aufsichtsratschef Franz Fehrenbach im gemeinsamen Interview mit Vorstandschef Volkmar Denner. Engpässe bei der Lieferung von Chips machten der Autoindustrie zuletzt stark zu schaffen.