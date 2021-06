Kastrationspflicht bei Katzen gegen das Tierleid!

Jetzt ist wieder die Zeit, in der steirische Tierschützer sich mit einer Flut an „unerwünschten“ Katzenbabys konfrontiert sehen, die vernachlässigt, halb verhungert oder schwer krank sind. Sie forderten am Samstag in Graz die Kastrationspflicht für alle Katzen, die derzeitige Regelung sei ungenügend.