Nach Covid: Durchstarten mit mehr als 1000 Kursen

Wer sich weiterbilden will, schafft das ganz bequem: Mittels QR-Codes können sich Interessierte direkt zu dem umfangreichen Angebot auf der Webseite leiten lassen. Aber es wurde nicht nur in das digitale Angebot investiert: Mit einer modern eingerichteten Kosmetik- und Fußpflegelehrwerkstätte wurde ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft gesetzt.