Anif hat erstes Matchball-Spiel

Die Generalprobe mit dem 8:1 im Aufsteiger-Duell am Donnerstag bei Silz macht Gusto auf mehr. Nämlich auf den heutigen Hit, in dem Anif daheim auf den ebenfalls noch ungeschlagenen TSV Hartberg trifft. „Die wichtigste Partie auf dem Weg zum Aufstieg“, halten die Steirer bei Bernd Kößler im Ranking der gefährlichsten Gegner in der 2. Bundesliga Platz eins – gefolgt von Waidhofen/Y., das ebenfalls noch eine weiße Weste vorzuweisen hat.