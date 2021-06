Tirolerin hängt in der Impftermin-Schwebe

Keine konkrete Antwort

Zuletzt wandte sie sich an die Adresse anmeldung@tirolimpft.at und erhielt zurück: „Die zweite Teilimpfung ist bei Ablehnung leider nicht gewährleistet.“ Auf die Frage, ob sie bei Nicht-Erscheinen im System bleiben oder der Impfprozess von vorne starten würde, wurde nicht eingegangen. Gegenüber der „Krone“ hieß es vonseiten des Landes, Frau Müller möge sich bitte erneut an die Adresse oder an die Landes-Hotline wenden, das seien die korrekten Anlaufstellen.