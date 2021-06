Der Meister geht jetzt nicht auf Einkaufstour

Der Meistertitel in der spusu Challenge geht in die Obersteiermark! Und das verdient. Der nächste Meilenstein für die Handballer der BT Füchse nach dem Aufstieg. Das letzte Finalspiel in Vöslau samt Sieg in der Verlängerung war für Obmann Heinz Rumpold auch sinnbildlich für die gesamte Saison.