Den Kindern droht ein Test-Dilemma

Kinder bekommen am Wochenende keinen Test

Neben den Verunsicherungen beim Thema Impfen sorgen die Selbsttests in den Familien für Unmut. Zwar sind die Kids während der Woche in der Schule getestet, aber am Sonntag haben diese keine Gültigkeit mehr. Für den spontanen Sonntagsausflug muss also getestet werden. Nur: Bis 15 Jahre bekommen Kinder keine Gratis-Selbsttests in den Apotheken. Ein Umstand, den das Land bis zu den Sommerferien ändern will. Denn da fallen ja die Schultests weg. Die Entscheidung liegt aber beim Bund ...