Steirer-Kicker vor dem Absprung nach Deutschland?

Unter dem jetzigen Sturm-Coach Chris Ilzer schaffte Fischer damals mit den Hartbergern den Sprung in die Bundesliga, wechselte nach dem Aufstieg der Oststeirer ins Ländle zu Altach. Jetzt könnte der 25-jährige Mittelfeldmann Vorarlberg - der Vertrag beim SCRA endet am 30. Juni 2021 - verlassen. Der deutsche Zweitligist SV Sandhausen soll Fischer ins Auge genommen haben. In Sandhausen werkt der ehemalige Rapidler Stefan Kulovits als Cheftrainer.