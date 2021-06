Alabas Coach: „Bin nicht derselbe Carlo Ancelotti“

David Alabas neuer Trainier, Carlo Ancelotti, will Real Madrid zurück zu alten Erfolgen führen. Wie das gelingen soll, hat der 61-jährige Italiener, der die „Königlichen“ bereits zwischen Juli 2013 und Mai 2015 samt Champions-League-Triumph (2014) gecoacht hatte, genau im Kopf. „Ich will, dass wir gut spielen, mit mehr Intensität, organisierter und spektakulären Fußball bieten. Das ist, was man bei Real sehen will“, sagte Ancelotti bei seiner offiziellen Präsentation als Nachfolger von Zinedine Zidane. Und er sagt, er sein nicht mehr derselbe Carlo Ancelotti, wie früher.