Michael Gregoritsch vergab den Lucky Punch

Es war in der 89. Minute und die große Chance auf das 1:1! Gregoritsch, der nach 70 Minuten für Kalajdzic ins Spiel kam, wurde von Lainer mit einer Flanke perfekt in Szene gesetzt. Gregoritsch stieg völlig freistehend am Fünfer hoch, setzte den Kopfball dann aber wuchtig ein paar Zentimeter neben das Tor.