FPÖ-Absagen | Kein Spaziergang

Kein Spaziergang. Am lautesten sagt der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertereter und Bundespartei-Vize, wie sehr ihm die Demonatage Hofers missfällt. Zur „Krone“ meinte er am Mittwoch: „Wie man mit Norbert Hofer umgegangen ist, das hat mir auch persönlich sehr wehgetan.“ Und Haimbuchner formuliert auch gleich, was er sich von einem Parteiobmann der Freiheitlichen erwartet - es ist nicht das, wofür Herbert Kickl steht. So müsse der Parteichef „den Spagat schaffen, das Einende über das Trennende zu stellen“. Eine „Selbstausgrenzung der FPÖ durch rhetorische Ausritte“ werde er nicht akzeptieren. Und vor allem stellt er Kickl, dessen Kür er „für noch nicht gegessen“ erachtet, die Rute ins Fenster: „Es wird für ihn kein Spaziergang“. Haimbuchner selbst hat auch einen schweren Gang vor sich: Er muss bei den einzigen Landtagswahlen dieses Jahres im September in Oberösterreich ein Rekordergebnis von 30 Prozent und seinen Landeshauptmann-Vize in Koalition mit der ÖVP verteidigen. Und da sieht er, der die FP als „anständige Partei rechts der Mitte“ positionieren will, mit Brachialrhetoriker Kickl an der Spitze seine Felle davonschwimmen.