Virologin: „Impfung vor dem Winter auffrischen“

„Krone“:Frau Professorin von Laer, was sagt uns die Entwicklung in Schwaz, wo mehr als 70 Prozent der Bevölkerung geimpft oder genesen sind?

Dorothee von Laer: Hier könnte man den Schwellenwert für eine Herdenimmunität erreicht haben. Allerdings sind immer noch Coronaregeln in Kraft und wir haben Sommer. Der Herbst wird zeigen, ob und welche Maßnahmen bei der hohen Immunität noch nötig sind. Aber drastische Maßnahmen wird man kaum ergreifen müssen. Wir wissen das aus Ischgl: Dort hat die Herbstwelle 2020 die Bevölkerung praktisch nicht getroffen, bei einer Immunitätsrate von 42 Prozent der Bevölkerung. Allerdings gab es als Zusatzmaßnahme den Lockdown-Light.