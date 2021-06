Im Bezirk Schwaz ist die Null zum Greifen nahe

Zuletzt nur noch leichte Krankheitsverläufe

Die Zahlen gehen seither rasch zurück. Doch Infektionen kommen weiter vor. Brandl: „Vor allem in Familien, in denen keiner geimpft ist.“ Es habe auch Fälle bei Geimpften gegeben, sagt der Bezirkshauptmann: „Diese verliefen aber alle leicht.“ Epidemiologe Peter Willeit von der Medizin-Uni Innsbruck koordiniert eine Studie, die die Wirksamkeit der Schwazer Impfaktion auch bei Mutationen untersucht. Detaillierte Ergebnisse werden im Herbst erwartet, doch die aktuellen Daten bewertet Willeit als „vielversprechend“. Was ihn freut: Rund 12.000 Geimpfte nehmen an dieser Studie teil. Willeit: „Damit wird sie sehr aussagekräftig sein.“