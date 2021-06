Paschinger träumen von der Milliarden-Bewertung

Von Ihrem Büro aus blicken Sie direkt auf die Baustelle für das Gebäude, in das Sie spätestens im Mai 2022 einziehen. Was ist dort geplant?

Wir bekommen dort ein Büro für 250 Mitarbeiter, das wir auf bis zu 500 Leute ausbauen können. Wir haben eineinhalb Hektar Wald dabei, was ziemlich cool ist. Da ist Platz für ein Baumhaus und einen Yoga-Platz.