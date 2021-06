Chris Hemsworth: „Thor: Love and Thunder“ fertig

„Thor“-Darsteller Chris Hemsworth (37) hat das Ende der Dreharbeiten von „Thor: Love and Thunder“ mit einem „super entspannten“ Foto bekanntgegeben. Der australische Star postete am Dienstag auf Instagram ein Bild, auf dem er neben Regisseur Taika Waititi in einem Muskel-Shirt mit massiven Oberarmen und durchtrainiertem Oberkörper posiert. Es sei ein „völlig bekloppt lustiger“ Film, der aber auch zu Herzen gehe, schrieb der Schauspieler.