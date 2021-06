Dominic Thiem: Neustart mit Fitness-Schub

Heute beginnt der US-Open-Champion mit intensiven Fitness-Einheiten, in den nächsten Tagen greift Thiem wieder zum Racket. Legenden wie der siebenfache Grand-Slam-Sieger Mats Wilander sind überzeugt, dass Dominic in den nächsten Wochen stark zurückkommt. „Ob es gleich auf Rasen klappt“, sagt der 56-jährige Schwede, „steht in den Sternen - aber spätestens auf Hartplatz ist er wieder voll da.“