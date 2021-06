Foxconn-Milliardär will Biontech-Impfstoff kaufen

Foxconn-Gründer Terry Gou will für Taiwan den Covid-19-Impfstoff des deutschen Biotechunternehmens Biontech kaufen. Der 70-jährige Kopf des weltgrößten Auftragsfertigers beantragte bei der Regierung angesichts steigender Infektionen auf der Insel den Kauf von fünf Millionen Dosen, nachdem diese auf Druck der Opposition den Import über Unternehmen, religiöse Gruppen und auf kommunaler Ebene erlaubt hatte. Tawians Regierung will den Antrag nach Angaben von Gesundheitsminister Chen Shih-chung nun prüfen. Biontech wollte sich am Dienstag dazu nicht äußern.