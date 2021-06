Tiroler Schneehuhn bangt um den Lebensraum

Maßnahmen gefordert

Um die heimische Vielfalt zu erhalten, fordert Greenpeace so rasch wie möglich effektive Maßnahmen. In den Feldern Politik, Land- und Forstwirtschaft, Mobilität, Klima, Raumordnung, Ernährung und Steuerwesen müsse der Biodiversitätsschutz an erste Stelle gesetzt werden. Beginnen könnte man mit der Ernennung neuer Schutzgebiete, die in Österreich gerade einmal 15 Prozent ausmachen.