Engpass mit Ambulatorium abfedern

Große Sorgen um die Kleinsten in der Thermenregion macht sich die Kinderärztin Dr. Monika Peter. Als eine von nur fünf Fach-Medizinerinnen in den Bezirken Wiener Neustadt, Neunkirchen und Baden will sie jetzt dem akuten Personalengpass in der Region vorbeugen und auf eigene Faust ein Ambulatorium gründen.