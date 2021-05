Neue App-Funktion: Ikea startet „Scan & Pay“

Mit der neuen Funktion rücke man „noch näher an die Wünsche der vielen Menschen nach digitalen Lösungen“ heran, so das Möbelhaus am Montag in einer Mitteilung. „Das Einkaufsverhalten in Österreich wird immer digitaler, wobei vor allem mobile Anwendungen eine große Rolle spielen. Unser Fokus liegt ganz stark darauf, unsere umfassenden Services an die veränderten Anforderungen nach digitalen Angeboten anzupassen“, wird Claudio Winkler, Country Digital Manager bei Ikea Österreich, darin zitiert.