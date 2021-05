Martin Hinteregger gibt den Ton im ÖFB-Team an

Sein „Entdecker“ Heimo Pfeifenberger überzeugte Martin Hinteregger und dessen Eltern beim Besuch in Sirnitz vom Projekt „Red Bull Salzburg“, 13-jährig übersiedelte er als Stürmer 2006 in die Mozartstadt. Lehrjahre in der Akademie, geprägt von Höhen, Wachstumsschüben und Selbstzweifeln, folgten. Gepaart mit der Umschulung zum Verteidiger, der am 16. Oktober 2010 plötzlich in der Bundesliga-Startelf stand.