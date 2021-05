Pinzgauer (57) nach Faustschlag gegen Sohn in Rage

Mit einer Holzlatte in der Hand wollte in der Nacht auf Sonntag ein 57-jähriger Familienvater in Kaprun (Pinzgau) herausfinden, wer kurz zuvor seinen 17-jährigen Sohn attackiert hatte. Dazu bedrohte er umstehende Personen, die seiner Meinung nach den Angreifer kennen müssten.